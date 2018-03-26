Тайсона потянуло обратно в рестлинг

Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон заявил, что не прочь вновь появиться на ринге в шоу профессионального рестлинга под эгидой World Wrestling Entertainment (WWE). Об этом сообщает Sky Sports.

«Я всегда готов вернуться. Обожаю WWE», — заявил бывший чемпион мира. Тайсон также отметил, что ждет от Ронды Роузи, сменившей смешанные единоборства на профессиональный рестлинг, удачного дебюта в WWE.

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Тайсон уже принимал участие в шоу Wrestlemania в 1998 году, появившись на ринге вместе со Стивом Остином в качестве специального гостя. Боксер был включен в зал славы WWE в 2012-м.

Карьеру боксера Тайсон завершил в 2005 году, после чего не раз пробовал себя в шоу-бизнесе. В частности, он снимался в фильмах «Мальчишник в Вегасе», а также в китайском блокбастере «Ип Ман 3».

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