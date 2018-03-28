Путин призвал пресечь вбросы через соцсети

Президент России Владимир Путин заявил, что после пожара в Кемерове через социальные сети идут вбросы, чтобы посеять панику и недоверие. Его слова в среду, 28 марта, передает РИА Новости.

«Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул Путин.

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Такое заявление он сделал в ходе встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Они доложили о мерах, принимаемых в рамках ликвидации последствий пожара и расследования его причин.

Днем ранее, 27 марта, Путин провел в Кемерове незапланированную встречу с гражданами, которые высказывали сомнения в достоверности данных о погибших при пожаре. Они пришли в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел и убедиться, что цифры соответствуют озвученным данным. Глава государства пообещал собравшимся, что расследование трагедии будет вестись тщательно, и призвал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. 28 марта в стране объявлен день траура.

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