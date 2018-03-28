Речь трехкратной олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред

Бывший глава Cоюза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов выступил с критикой в адрес трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Об этом Тихонов написал в своем блоге.

Бывший руководитель СБР подвел итоги выступлений российской команды на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени и рассуждал о повестке дня на предстоящем 18 мая заседании Союза, в ходе которого должен определиться следующий глава организации. Тихонов отметил, что самое «негативное воспоминание осталось от правления». Он также нелестно высказался в адрес Резцовой.

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«Тут я слышал интервью Анфисы Резцовой, которая в очередной раз несет пьяный бред. Достаточно того, что я видел на встрече с болельщиками, ты не могла произнести ни слова», — пишет 71-летний специалист. По мнению бывшего биатлониста, Резцова могла бы стать главой СБР, если бы «слушала стариков».

27 марта Резцова выступила против Тихонова из-за его призывов «гнать поганой метлой» руководство российского биатлона. «Слушать то, что он сейчас высказывает, — это себя не уважать», — заверила она.

На заключительном этапе Кубка мира среди россиян победу одержал только Максим Цветков. Биатлонисту удалось завоевать золото в масс-старте.

Резцова — мать двух биатлонисток сборной России, Дарьи Виролайнен и Кристины Резцовой. В бытность действующей спортсменкой она дважды выиграла золото Олимпиады как биатлонистка и один раз в качестве лыжницы.

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