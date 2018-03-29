В МГУ узнали время прихода

Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Кабачник и его зарубежные коллеги впервые определили физические параметры ультракоротких рентгеновских лазерных импульсов с высоким временным разрешением. Исследование опубликовано в журнале Nature Photonics, сообщили «Ленте.ру» в вузе.

Ученые проводили эксперименты с рентгеновскими лазерами на свободных электронах. Излучение в них генерируется пучком релятивистских электронов, которые, теряя часть своей энергии при прохождении через расположенные специальным образом магниты, генерируют сверхмощные ультракороткие рентгеновские импульсы.

Для определения параметров лазерного излучения ученые использовали метод угловой развертки импульса. Методика, представленная авторами работы, позволяет измерить характеристики для каждого отдельного импульса.

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«Рентгеновские лазеры на свободных электронах предоставляют уникальную возможность для исследования структуры атомов, молекул, в том числе биологических, и твердых тел, а также возможность изучить динамику атомно-молекулярных процессов и их развития во времени с беспрецедентной точностью. Для реализации этих возможностей необходимо знать параметры импульсов, в том числе временные параметры, такие как длительность, временная структура импульса и время прихода импульса на мишень», — говорит Кабачник.

По его словам, исследование «делает возможным определение параметров единичных импульсов рентгеновских лазеров на свободных электронах с аттосекундным разрешением, что открывает путь для экспериментов по изучению развития сверхбыстрых молекулярных процессов во времени».

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