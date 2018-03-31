В Лондоне задумались над закрытием российского «логова шпионов»

Британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание The Telegraph.

Собеседники издания сказали, что считают торгпредство «логовом шпионов», а потому намерены рассмотреть вопрос его закрытия.

Ряд стран ЕС, Украина, Канада, США и Австралия заявили о высылке российских дипломатов. Поводом стало обвинение Великобритании в причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва отвергает все обвинения и в ответ на решение о высылке своих представителей объявила о высылке дипломатов других государств.

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