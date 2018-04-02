Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть Россию

Футбольный агент Роман Орещук обратился к нападающему «Краснодара» Федору Смолову, чья нецензурная брань в адрес болельщиков попала в эфир во время матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Орещук ответил на пост форварда в Twitter, где Смолов подчеркивает, что выступал в матче с ангиной.

1 апреля Смолова заменили на 81-й минуте матча против махачкалинского «Анжи». Покидая поле, нападающий выругался, предположительно, в адрес болельщиков «Краснодара». Встреча завершилась в ничью 1:1. Позже в своем Twitter форвард принес извинения, подчеркнув, что «мат — это плохо».

Смолов выступает в составе краснодарского клуба с 2015 года. 29 марта сообщалось, что в кандидатуре 28-летнего россиянина заинтересован английский «Вест Хэм». В зимнее трансферное окно британский клуб также назывался одним из претендентов на нападающего.

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