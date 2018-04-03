Россия успешно испытала воздухонезависимую установку

Конструкторское бюро «Малахит» испытало образец ВНЭУ (воздухонезависимой энергетической установки) для малых неатомных подводных лодок, передает ТАСС.
«Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан, определена кооперация предприятий, совместно с которыми будет создан опытный образец установки», — сообщили на предприятии.
В настоящее время в рамках проекта «Пиранья-Т» конструкторское бюро предлагает на экспорт подлодки водоизмещением до одной тысячи тонн, предназначенные для действий в прибрежных водах и в районах с малыми глубинами, которые по желанию заказчика могут оснащаться ВНЭУ.
Также в «Малахите» работают над созданием автономных глубоководных аппаратов. В составе Военно-морского флота России уже действуют два аппарата («Русь» и «Консул»), которые неоднократно успешно погружались на предельную глубину в шесть километров.
Воздухонезависимый двигатель позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на ее поверхность (то есть работать без доступа к атмосферному кислороду). Аналогичные проекты ведутся во Франции, Швеции, Германии, Японии, Испании, Китае, Индии и США.
В России ВНЭУ для неатомных подводных лодок также создают в конструкторском бюро «Рубин». Соответствующую установку военные планируют получить в 2021-2022 годах.
«Малахит» специализируется на атомных подводных лодках. К разработкам бюро относятся, в частности, первые атомные субмарины проекта 627(А) «Кит» и строящиеся сейчас многоцелевые подлодки проекта 885(М) «Ясень».