Боксер спас семерых после смерти

Мать британского боксера Скотта Вестгарта, скончавшегося после боя с соотечественником Деком Спелманом, рассказала журналистам, что после смерти сына она позволила врачам использовать его органы в качестве донорских. Информация опубликована в Twitter-аккаунте The Boxing Post.

— The Boxing Post (@theboxingp) 02 апреля 2018, 11:06

Органы погибшего боксера спасли семь жизней. Вестгарт умер после боя против Дека Спелмана в конце февраля. Британец одержал победу судейским решением, после чего почувствовал себя плохо. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне. Вестгарт с трудом добрался до раздевалки, после чего был госпитализирован. Боксер умер не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг. Ему был 31 год.

В ноябре 2017 года 24-летний сальвадорский боксер Франсиско Руис умер после поражения нокаутом в бою с соотечественником Рикардо Кортесом.

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