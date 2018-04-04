В деле Скрипалей появился подозрительный россиянин

Британские спецслужбы заинтересовались россиянином, который может быть причастен к делу отравленных в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он прилетел в лондонский аэропорт Хитроу 3 марта одним рейсом с женщиной, сообщает таблоид Daily Mail.

Всего через несколько часов россиянин улетел назад в Москву. Отмечается, что речь идет о рейсе авиакомпании «Аэрофлот». По сведениям издания, мужчина не являлся подозреваемым, однако его поведение вызывает вопросы. При этом официального подтверждения этой информации нет.

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Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Как отмечает таблоид The Sun, полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появился «Новичок».

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