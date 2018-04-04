Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей

Россия получила ответы на свои вопросы, направленные в ОЗХО, по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом рассказал ТАСС сотрудник постпредства России при организации.

Он сообщил, что в настоящее время они изучаются. «По существу получен ответ только на один вопрос», — пояснили в представительстве.

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Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появился «Новичок».

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