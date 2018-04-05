Российских футбольных болельщиков напугали провокациями англичан

Российский футбольный союз (РФС) порекомендовал болельщикам ЦСКА, которые отправятся в Лондон на четвертьфинальный матч Лиги Европы с «Арсеналом», не поддаваться на провокации англичан. Об этом сообщает ТАСС.

«Представители российского посольства в Лондоне предупредили всех болельщиков, прибывших на матч, что нужно быть осторожными в отношении конфликтов и провокаций. ЦСКА тоже направил такое предупреждение», — заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

По словам Маркина, за российскими фанатами будет следить представитель комитета, у которого будет оперативная связь с полицией и администрацией стадиона. «Люди едут за рубеж, они должны понимать, что представляют Россию. Кроме того, они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить», — добавил он.

Матч между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне. Армейцев в Великобритании поддержат около 500 болельщиков.

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