Директор UFC рассказал о страхе гибели от рук банды Макрегора

Исполнительный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рид Харрис попал в больницу в результате нападения ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира UFC-223. Об этом сообщает Bloody Elbow.
«Нахожусь в больнице с одним из коллег. Возможно, сломана рука из-за нападения Конора и его банды головорезов. Меня порезали и осыпали стеклом. Мы думали, что умрем», — рассказал Харрис.
Директор UFC также описал случившееся ночью: «Когда ограждение попало в окно автобуса и ударило Кьезе в голову, из Майкла фонтаном хлынула кровь. Тогда я подумал, что у нас большие неприятности». Эту запись он позже удалил из своего Twitter.
В ночь с 5 на 6 апреля Макгрегор бросил тележку в автобус со спортсменами у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине. В результате два бойца MMA получили травмы: Майкл Кьеза поранил лицо, у Рэя Борга диагностированы повреждения роговицы. После произошедшего Макгрегор добровольно сдался полиции.