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Зидан отказал «Барселоне» в почестях

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его команда не станет выстраиваться в чемпионский коридор ради «Барселоны». Слова француза приводит AS.

Команды встретятся в очном поединке 6 мая. Если до этого сине-гранатовые победят в пяти турах Примеры, они обеспечат себе чемпионство. По традиции команда, играющая с победителем национального первенства, выстраивается в коридор. Тем не менее футболисты «Реала» не станут этого делать.

«Мы не собираемся выстраиваться. Это мое решение», — заявил Зидан.

В декабре нападающий «Реала» Криштиану Роналду порассуждал о чемпионском коридоре после победы в клубном чемпионате мира. Он заявил, что хочет, чтобы футболисты «Барселоны» выстроились перед игроками мадридского клуба. Каталонский клуб ответил отказом, после чего разгромил соперника в «Эль-Класико».

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