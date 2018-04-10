Российский олимпиец пожаловался на «обсирающего» на тренировках тренера

Российский саночник Семен Павличенко заявил, что главный тренер сборной России Альберт Демченко «непристойно» ведет себя по отношению к спортсменам. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Демченко ведет себя непристойно. Приходит в мастерскую посмотреть, как мы работаем. Сидит, чаи гоняет и обсирает спортсменов. Особенно молодых, которые не могут ответить. Или на тренировке кричит: "Да вы уроды, ничего не умеете. Запомните, спортсмены — это рабочий материал, который всегда можно заменить"», — рассказал Павличенко.

Спортсмен также рассказал, что перед его заездом на чемпионате России 2016 года брат Демченко рассыпал на трассе порошок, чтобы ухудшить его результат. «В том заезде я проехал медленнее Демченко (на тот момент он не закончил профессиональную карьеру — прим. «Ленты.ру»), но хватило запаса, чтобы выиграть. Писали письмо в Минспорта, но тему спустили на тормозах. Как-то Демченко обмолвился, что дружит с [министром спорта Павлом] Колобковым. Видимо, поэтому», — подчеркнул российский саночник.

Во время Олимпийских игр 2018 года Павличенко рассказал, о конфликте, возникшем между его личным тренером Эдуардом Бурмистровым и Демченко. По словам спортсмена, главный тренер не давал ему использовать сани, на которых он показывал более быстрое время, а также запрещал другому члену сборной России Роману Репилову общаться с ним. После этого Павличенко выслали из Пхенчхана без объяснения причин.

На Играх-2018 Павличенко стал 15-м. За месяц до старта соревнований он выиграл чемпионат Европы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!