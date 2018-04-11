Компромиссный проект резолюции по Сирии провалился в Совбезе ООН

Компромиссный проект резолюции по вероятной химической атаке в сирийском городе Дума, подготовленный Швецией и поддержанный Россией, не набрал нужного количества голосов во вторник в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Проект поддержали пять стран, против выступили четыре члена СБ ООН, включая США и Великобританию. Шесть стран воздержались. Для принятия резолюции необходимо было набрать девять голосов.

После того, как Россия заблокировала вариант резолюции, предложенный Вашингтоном, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала чледов Совбеза голосовать против российского варианта либо воздержаться.

Представитель России при Всемирной организации Васили Небензя прокомментировал итоги голосования, заявив, что «непринятие этой резолюции — это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая, тем более, практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую».

США считают, что российский проект резолюции не гарантирует независимость расследования.

6 апреля сообщалось, что на сирийский город Дума, в котором правительственные силы ранее начали операцию по освобождению от боевиков, была сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

10 апреля стало известно, что ВМС США направили в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman). До этого к берегам Сирии приблизился эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк».

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