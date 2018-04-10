Россия заблокировала резолюцию США по Сирии в Совбезе ООН

Россия заблокировала резолюцию США по Сирии, представленную в Совете Безопасности ООН. Прямая трансляция заседания ведется на сайте всемирной организации.

Вашингтон предлагает учредить новый механизм расследования химических атак в Сирии. Речь идет о замене миссии экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии

За документ проголосовали 12 членов Совбеза, против — Россия (постоянный член Совбеза ООН) и Боливия, Китай воздержался.

Москва настаивает, что США своим проектом резолюции «пытаются возродить совместный механизм расследования (СМР), который покрыл себя позором, вынеся приговор Сирии без подтверждающих данных». «Делегация США вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов СБ», — сказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Позднее американский представитель Никки Хейли прокомментировала предложенный Россией вариант резолюции. «Наши резолюции схожи, но есть и важные отличия. Ключевой пункт заключается в том, что наша резолюция гарантирует, что любые расследования будут по- настоящему независимыми. А российская резолюция дает самой России шанс выбирать следователей, а затем оценивать их работу», — заявила она, добавив, что «в этом нет ничего независимого».

Также Хейли призвала членов Совбеза заблокировать российскую резолюцию.

Ранее 10 апреля стало известно, что ВМС США направили в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman). До этого к берегам Сирии приблизился эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк».

6 апреля сообщалось, что на сирийский город Дума, в котором правительственные силы ранее начали операцию по освобождению от боевиков, была сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

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