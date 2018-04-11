Германии предрекли миллиардные потери из-за санкций против России

Экономика Германии в ближайшие годы потеряет несколько миллиардов евро из-за новых санкций США в отношении России. В краткосрочной перспективе сумма потерь составит порядка 100 миллионов евро. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление Российско-германской внешнеторговой палаты.

Как пояснили в организации, работающие в России германские компании сотрудничают, например, с «Группой ГАЗ», «Реновой», «Русалом», которые попали под новые американские ограничения.

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Министерство финансов США 6 апреля ввело санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников В частности, в списке фигурируют Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов — члена Совета Федерации, Кирилл Шамалов, Алексей Миллер. Также новые ограничения США коснулись 15 российских предприятий и организаций, среди которых группа «Ренова», «Русал», En+, «Газпром бурение», «Группа ГАЗ» и Рособоронэкспорт.

Введение санкций означает блокировку американских активов фигурантов списка, запрет на въезд в США физическим лицам, а также запрет американцам иметь или сохранять деловые отношения с перечисленными лицами или компаниями.

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