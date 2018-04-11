Киев восхитился риторикой Трампа в адрес России

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Дональд Трамп

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал заявление президента США Дональда Трампа, который призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией. Свое послание дипломат оставил в Twitter.

«Как правило, я не делаю ретвитов, но тут не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией», — написал он, добавив к своему твиту сообщение Трампа.

«Россия грозится сбивать любые ракеты над Сирией. Пусть готовится, потому что они будут. Не следует вам сотрудничать с животным, которое убивает газом своих граждан и наслаждается этим», — написал американский президент в своем Twitter 11 апреля. Перед этим посол России в Ливане заявил, что Москва оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии. Однако кто уполномочил главу российского диппредставительства в стране делать подобные заявления, не уточнялось.

Через час президент США оставил в микроблоге твит более миролюбивого содержания. «Наши отношения с Россией сейчас невиданно плохи, даже хуже, чем во время холодной войны. Так быть не должно. Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики. Мы легко можем это сделать, всем надо работать вместе. Остановим гонку вооружений?» — говорится в сообщении.

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающим сирийского президента Башара Асада. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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