Статус страны-аспиранта НАТО для Украины оказался правкой на сайте

Общая политика НАТО по отношению к Украине не изменилась после присвоения ей статуса страны-аспиранта при альянсе. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

«Добиваться членства в НАТО или нет — это решают сами страны. Украина такое решение официально приняла, что мы и отметили, внеся соответствующее изменение на нашем сайте. Я подчеркну: речь идет о правке на сайте НАТО», — ответила она на вопрос, является ли термин «страна-аспирант» (aspiring country) новым статусом на пути к полной интеграции в блок.

На уточняющий вопрос, не является ли это новым статусом на пути к предоставлению НАТО Украине «плана действий по членству» в организации, Геттемюллер ответила отрицательно. «Политика НАТО не изменилась. НАТО признало и отметило посредством этой правки изменение в официальной позиции Украины», — указала она.

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Информация о признании Североатлантическим альянсом за Украиной статуса страны-аспиранта появилась в марте. Вместе с ней статус получили Босния и Герцеговина, Грузия, Македония. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко подчеркнула, что подобное действие символизирует постепенное движение Украины к полноценному членству в альянсе.

В сентябре 2017 года специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что эта страна не готова к вступлению в НАТО. У Грузии, как подчеркнул дипломат, шансов присоединиться к альянсу гораздо больше.

В том же месяце президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческое призвание страны — стать восточным рубежом европейской цивилизации. По его словам, Киев будет двигаться к полноправному членству в ЕС и НАТО.

Порошенко в начале прошлого года подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го он называл членство в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.

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