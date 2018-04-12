Журналист поприветствовал Захарову словами «Скрипаль воскресе»

Болгарский журналист во время брифинга в Министерстве иностранных дел РФ, готовясь задать вопрос, поприветствовал спикера ведомства Марию Захарову словами «Скрипаль воскресе». Видео опубликовано в Telegram-канале «Дождя».

«Это неуместно», — отреагировала Захарова.

В марте в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Лондон утверждает, что к этому причастна Москва. Предположительно, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Сергей Скрипаль пришел в себя в начале апреля, его дочь — в конце марта.

Специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось установить происхождение «Новичка».

Как утверждает Sky News, Организация по запрещению химического оружия подтвердила версию британского правительства.

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