Винер-Усманова обучила олимпийскую чемпионку Мамун способам спать с любимым

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о тренировках олимпийской чемпионки Маргариты Мамун. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Рита три года проигрывала. Я убеждала ее, что она не должна делать элемент, а должна делать любовь. Я даже рассказывала, как спать со своим любимым. А что делать? Она сделала так, что мяч казался ее любимым», — поделилась воспоминаниями Винер-Усманова.

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По словам тренера, гимнастке был необходим эмоциональный подъем. «Когда она выходила, то я не рассказывала, как делать элементы. Говорила: "Занимайся любовью во время упражнения. Показывай, рассказывай, какая ты веселая, жизнерадостная и сексуальная"», — отметила глава федерации.

Мамун завоевала золотую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх 2016 года. На счету 22-летней гимнастки также семь золотых медалей чемпионата мира и четыре победы в европейских первенствах. В сентябре 2017-го спортсменка вышла замуж за российского пловца Александра Сухорукова, а в ноябре того же года объявила о завершении карьеры.

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