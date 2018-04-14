Появилось видео ракетного удара французов по Сирии

Министерство обороны Франции опубликовало в своем Twitter видеозапись ночного ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов.
«Цель — место производства химического оружия сирийским режимом», — отметили в ведомстве.
На кадрах показан центр управления, один из сотрудников которого поворачивает ключ «на старт», после чего происходит запуск трех ракет.
Ракетный обстрел Сирии произошел в ночь на 14 апреля. По военным и гражданским объектам было выпущено более 100 крылатых ракет. По сообщению сирийской стороны, большую их часть удалось сбить.
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