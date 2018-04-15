Назван претендент на титульный бой с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что американец Дастин Порье является претендентом на бой с чемпионом в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит MMA Junkie.

«Конечно, Порье — один из претендентов. Мы думали позвонить ему и попросить заменить Тони Фергюсона на турнире в Нью-Йорке, но не хотели испортить мероприятие в Глендейле. Слава богу, что мы этого не сделали», — заявил Уайт.

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В ночь с 14 на 15 апреля Порье техническим нокаутом одержал победу над Джастином Гетджи на турнире UFC в американском Глендейле. Нурмагомедов 8 апреля завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Эла Яквинту единогласным решением судей.

Изначально соперником Нурмагомедова на турнире должен был стать американец Тони Фергюсон, однако он получил травму колена и снялся с поединка. Бой между двумя спортсменами был отменен в четвертый раз.

В активе Нурмагомедова 26 побед в 26 боях, Порье в 28 поединках одержал 23 победы.

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