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Россия пообещала привезти в ОЗХО «пострадавших» от химоружия актеров

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Российская сторона пообещала привезти на заседание Организации по запрещению химического оружия тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, передает ТАСС.

«Мы предупредили, что в следующий раз, когда они захотят обсуждать сирийскую тематику, мы привезем сюда в Гаагу тех людей, которые принимали участие в постановочных съемках "Белых касок". Которые вольно или невольно были соучастниками грандиозных провокаций, будь то в сирийской Думе или в Хан-Шейхуне», — сказал дипломат.

Ранее в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о наличии неопровержимых данных о том, что вероятная химатака в Думе была постановкой спецслужб. Он указал, что к ней причастно «государство, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», однако не назвал его.

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля вместе нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химатаке пока не подтвердила. Российская сторона называет подобные обвинения провокацией.

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