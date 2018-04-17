«Русал» Дерипаски стал изгоем

Крупнейшие покупатели алюминия в Японии отказались от продукции российской компании «Русал», подпавшей под санкции США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Мы попросили "Русал" прекратить поставки алюминия для наших срочных контрактов, так как мы не можем производить по ним оплату в долларах и не хотим рисковать попасть под вторичные санкции», — отметил представитель неназванной трейдинговой компании.

Другой источник рассказал Reuters, что «Русал» сам попросил японские компании прекратить платежи вскоре после объявления санкций США из-за невозможности получить доступ к долларовым счетам. О просьбе российской компании к клиентам приостановить платежи ранее также писал Bloomberg.

Крупнейшие японские клиенты «Русала» — Mitsubishi, Marubeni и Mitsui. Комментировать ситуацию в этих компания отказались, как и в пресс-службе российского производителя. Представитель группы Sumitomo сообщил, что обсуждаются альтернативные поставки алюминия.

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Согласно данным Японской алюминиевой ассоциации, страна закупает около 300 тысяч тонн алюминия в России, что составляет 16 процентов от общего объема импорта этого металла.

Bloomberg 9 апреля сообщал, что международные трейдеры отказываются покупать алюминий у «Русала». По словам руководителей пяти компаний, соответствующие рекомендации они получили от своих банков и адвокатов.

«Русал» и ее основной владелец Олег Дерипаска попали под американские санкции 6 апреля. После этого акции компании резко упали, и организация объявила о возможности технических дефолтов по кредитным обязательствам. В 2017 году «Русал» выпустил 3,8 миллиона метрических тонн алюминия, российская компания — крупнейший производитель этого металла после Китая.

На фоне обещаний США объявить о новом пакете санкций 16 апреля стоимость акций «Русала» упала на Гонконгской фондовой бирже до исторического минимума

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