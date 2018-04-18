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Чешская биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним мальчиком

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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о первом сексуальном опыте. Ее слова приводит Super.cz.

По словам спортсменки, она впервые занялась сексом с 12-летним другом ее сестры. «Он был нежным, я наслаждалась каждой минутой. Не могла прекратить думать об этом. Не о парне, а о случившемся. Думаю, секс может способствовать улучшению состояния женщины», — заявила Коукалова.

По словам биатлонистки, накануне гонок она занимается любовью. «Думаю, секс может помочь женщине, улучшить состояние. Для меня это почти как медитация», — отметила двукратная чемпионка мира, добавив, что это помогает, «если не превращается в трехчасовую гимнастику».

Спортсменка завоевала главный биатлонный трофей — «Большой хрустальный глобус» сезона-2015/16. В активе биатлонистки также две серебряные медали сочинской Олимпиады 2014 года. Игры в Пхенчхане Коукалова пропустила из-за проблем с икроножными мышцами.

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