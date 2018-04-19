Интернет и СМИ
 
Последние новости
Германия попросит США освободить ее от санкций против России
Щенок отказался веселиться с другими собаками, сбежал и прослыл звездой
Чешская биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним мальчиком
Террористы-баски в Испании решили самоустраниться
В Солнечной системе нашли погибшую планету
Похожие на экскременты круассаны пробудили отвращение в пользователях сети
Сирийцы отдали России неразорвавшиеся американские крылатые ракеты
Белоруссия столкнет оружие России и Китая в Закавказье
Трамп поведал о жесткой схватке с россиянами в Сирии
Новости партнеров

Замеченные в Telegram депутаты объяснились

Перейти в «Мою Ленту»

Члены комитета Госдумы по информационной политике заявили, что использовали мессенджер Telegram на этой неделе из необходимости следить за развитием ситуации с блокировкой. По словам главы комитета Леонида Левина, таким образом он понимает, как исполняется законодательство, передает РБК.

Левин отметил, что он не пользуется VPN и пожаловался на неудобство пользоваться мессенджером ежедневно, потому что стабильность его работы нарушена.

В Telegram были также замечены депутаты Антон Горелкин, Евгений Ревенко, Вадим Деньгин, Андрей Свинцов и Александр Ющенко. Они заявили, что не пользуются путями обхода блокировки, и «хотели увидеть, чем все это закончится».

По информации издания, по меньшей мере четверо сенаторов из комиссии Совета Федерации по информполитике заходили на этой неделе в Telegram со своих рабочих номеров. Мессенджером также пользовались чиновники Кремля, Минэкономсвязи, МИДа, Следственного комитета, Генпрокуратуры и топ-менеджеры госкомпаний.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса подсетей Google и Amazon, серверы которых могут использоваться мессенджером для обхода блокировки в России. По последним данным, под ограничения попало больше 16 миллионов адресов, но Telegram по-прежнему работает без подключения к прокси или VPN.

13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес решение об ограничении доступа к Telegram. Это произошло после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не намерен идти на сделку с российскими властями и пообещал инвестировать миллионы долларов в независимые прокси-серверы и VPN, позволяющие обходить блокировки сайтов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram
Макаревич нашел способ гарантированно заблокировать Telegram
Дуров пожертвует миллионы долларов на обход блокировок в России
Сноуден похвалил Дурова за дух сопротивления
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0315 марта

Присмотрись

Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
08:05Сегодня

Щенок отказался веселиться с другими собаками, сбежал и прослыл звездой

12:3118 апреля

Обаму заставили обозвать Трампа «полным говнюком»

06:40Сегодня

Похожие на экскременты круассаны пробудили отвращение в пользователях сети

Интернет и СМИ00:0016 апреля

Узкий круг

В Северной Корее есть те, кто смотрит порно. Что делают остальные?
15:1917 апреля

Роскомнадзор пожаловался на кибератаки

20:5718 апреля

Индийского министра подняли на смех за рассказы о древнем интернете

00:10Сегодня

Житель Пскова справил нужду на дороге и угодил на панораму «Яндекса»

Интернет и СМИ00:1119 марта

Живи, но не сейчас

Людям обещают бессмертие. Но для этого нужно умереть
10:4017 апреля

В сети обнаружили мем столетней давности

17:4318 апреля

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях

19:0718 апреля

Макаревич нашел способ гарантированно заблокировать Telegram

Россия
Александр Белов (Поткин)«Может, у нас тоже будет великий вождь»
Националист Поткин о Гитлере, пророчествах Ванги и шутках над евреями
Российские депутаты покурили и поели за счет налогоплательщиков
«Они балансируют на грани»
Бедных россиян становится все больше. Многие никогда не выберутся из нищеты
В «Единой России» нашли управу на оппозицию
Путин подписал закон о свободном сборе валежника
Режим черного неба
Почему Красноярск стал одним из самых грязных городов России и как ему помочь
«Хмельные запахи шизофрении»
Кандидат от народа сбрил усы и собрал клоунов у себя в совхозе
Все материалы
Мир
Весь в папочку
Асад предал Россию и жестоко убил тысячи сирийцев. Сынок пока учится
Террористы-баски в Испании решили самоустраниться
У мигрантов в Австрии отберут телефоны
Стали известны последствия секс-скандала в правительстве Японии
Госдеп заявил о попытке российских наемников атаковать силы США в Сирии
Сирийцы отдали России неразорвавшиеся американские крылатые ракеты
Россия рассказала о патенте США на «Новичок»
Все материалы
Бывший СССР
«Разводят тут армянский Афганистан»
В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
Поляки избили белорусов за разговоры на русском языке
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Президент Азербайджана пообещал держать Армению в изоляции
Начальника штаба ВМС Украины отстранили от должности из-за жены-россиянки
Армянская оппозиция переманит полицейских на свою сторону деньгами
Бунтари в Армении пришли к резиденции премьера, поздоровались с полицией и ушли
Все материалы
Экономика
Илон МаскВремя первого
Дагестанский олигарх и секс-скандалы уничтожат мечту Илона Маска
Германия попросит США освободить ее от санкций против России
В России напечатали новые банкноты в 200 и 2000 рублей
В Европе появились купюры в ноль евро
Илон МаскНе вывозит
Tesla на грани банкротства. Как тебе такое, Илон Маск?
Вьетнамцы годами выжимали кофе из старых батареек
В России появится ведомство по борьбе с санкциями
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовский волк
Российский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
СК отчитался о первых результатах расследования по делу Скрипалей
Задержан первый вице-мэр Сочи
Кемеровских прокуроров уличили в нежелании проверять «Зимнюю вишню»
Главу корпорации по производству оружия будущего избили топором и ограбили
Все материалы
Наука и техника
Курдский военачальник Хусейн ЯзданпанЖертвы усатых тиранов
Курдов ненавидели Сталин, Саддам и Турция. Что дальше?
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Пуск ракеты Falcon HeavyМаскам тут не место
Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Белоруссия столкнет оружие России и Китая в Закавказье
Воистину воскрес
Кровожадные сектанты и быки из провинции устроили мясорубку в Америке: Far Cry 5
«Уралвагонзавод» раскрыл истинную мощь «Терминатора»
США запустили Falcon 9 вслед за российским «Протоном-М»
Все материалы
Спорт
Срезала углы
Самая опасная женщина UFC взялась за рестлеров. Будет больно
Чешская биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним мальчиком
Федор СмоловДосвистелись
Российский футбол сотрясают скандалы. Виноваты судьи, страдают игроки и фанаты
Предпоследняя команда чемпионата лишила «Спартак» финала Кубка России
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о самой страшной травме в карьере
Пойманная на допинге россиянка участвовала в Олимпиаде без разрешения
Назван новый соперник Головкина за чемпионский титул
Все материалы
Культура
Жест, инцест, манифест
15 самых интересных премьер Московского кинофестиваля
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
На мятых простынях
Уличные постельные сцены и голые танцы на столе — глазами лучших фотографов
У Кэти Перри на сцене лопнули штаны
Серебренникову продлили арест
Канье Уэст поделился секретом успеха
Названа самая красивая в мире женщина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если вы это читаете, вы и есть сопротивление»
Роскомнадзор борется с Telegram. Страдает весь интернет
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Узкий круг
В Северной Корее есть те, кто смотрит порно. Что делают остальные?
Щенок отказался веселиться с другими собаками, сбежал и прослыл звездой
Похожие на экскременты круассаны пробудили отвращение в пользователях сети
Замеченные в Telegram депутаты объяснились
Индийского министра подняли на смех за рассказы о древнем интернете
Все материалы
Ценности
Шальные пижоны
Секс-символы эпохи кровавых войн, диско и тяжелого рока
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Вивьен ВествудРыжая бестия
Она спала с Sex Pistols и придумала рваные джинсы
Женщины разделись во имя уродства
Мебель превратили в кочевые объекты
Решена проблема большого носа
Голая грудь стала модным трендом
Все материалы
Путешествия
Потерянный рай
Его жители были богаты, а храмы — роскошны. Теперь это город-призрак
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Дзебик в стране баунти
Приключения москвича на надувном катамаране среди райских островов и папуасов
Пчелы сорвали рейс в Крым
Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в стране третьего мира
В самолетах появятся стоячие места
Китай отменил визы для россиян
Все материалы
Из жизни
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»
Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
«Вместо чаевых мне вручили мешочек марихуаны»
Россиянин уехал в США, поработал таксистом и ушел в американскую армию
Британка заплатила за банан больше 80 тысяч рублей
Муж, жена и свекровь устроили драку в зале суда
«Загрустившую» женщину-полицейского затравили за полуголые фото с пляжей
Пассажирку терпящего бедствие самолета засосало в иллюминатор
Все материалы
Самые маленькие внедорожники
Короли бездорожья, которые уместятся на вашей кухне
Длительный тест Honda CR-V
Подводим итоги, сравниваем с конкурентами и считаем стоимость владения
Длительный тест BMW X3
Привыкаем (или все-таки нет?) к подвеске, делаем выводы и считаем расходы
Авиамоторы на автомобилях
Десять машин с двигателями от самолетов и вертолетов
В салон роскошного внедорожника Mercedes-Benz установят чайник
BMW показала новую виртуальную «приборку» и комплекс iDrive
На продажу выставили бронированный «шестисотый» Путина
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы