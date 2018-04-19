Раскрыта схема получения боевиками ИГ украинских паспортов

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группировки, занимавшейся выдачей украинских паспортов террористам организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в ходе брифинга в четверг, 19 апреля, рассказал заместитель главы службы Виктор Кононенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«От иностранных партнеров нами была получена информация о задержании в странах Европы пяти лиц, причастных к деятельности международных террористических группировок, у которых были обнаружены паспорта граждан Украины для выезда за границу», — сказал он. Сами паспорта были «с элементами подделки», подчеркнул Кононенко.

В ходе проведения совместного с Генеральной прокуратурой Украины расследования было установлено, что обнаруженные бланки считаются официально уничтоженными одним из региональных органов Государственной миграционной службы Украины. «В дальнейшем правоохранители установили местонахождение лаборатории, в которой они перерабатывались», — cказал представитель СБУ.

В одном из зданий миграционного ведомства были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили 151 бланк, который не был уничтожен вопреки требованиям закона. Там же были найдены 45 актов на уничтожение аннулированных паспортов и 8 заявлений-анкет, которые использовались для подделки паспортов.

По месту жительства члена группировки сотрудники СБУ нашли большое количество оборудования и средств для подделки удостоверений на постоянное и временное проживание, дипломов о высшем образовании, справок, дата-штампов. «Злоумышленник также хранил 5 клише миграционной службы, 8 клише миграционных органов РФ, 13 бланков дипломов иностранных высших учебных заведений, 88 печатей отечественных вузов и 9 дата-штампов Государственной пограничной службы Украины», — заявили в СБУ.

Для оформления поддельных документов члены группировки закупали в Крыму паспорта граждан Украины. Затем документы доставляли на Украину, где переделывали «под конкретного заказчика», после чего новый обладатель паспорта мог выехать за границу. Во время обысков были изъяты 8 дата-штампов о пересечении границ Евросоюза, 10 миграционных карточек одной из стран СНГ, 15 виз арабских государств, 4 штампа Государственной миграционной службы Украины, 8 паспортов граждан Украины (жителей Крыма), 32 справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц и оборудование для изготовления поддельных документов.

В СБУ указали, что трое участников группировки сейчас активно сотрудничают со следствием, еще один скрывается на территории Крыма.

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