Натали Портман сорвала церемонию «еврейского Нобеля»

Американская актриса Натали Портман сорвала церемонию вручения премии Genesis, которую называют «еврейским Нобелем». Об этом сообщается на сайте награды.

Портман отменила поездку в Иерусалим. «Недавние события в Израиле очень расстроили ее, и ей будет некомфортно участвовать в каких-либо публичных мероприятиях в Израиле», — заявили представители актрисы. Они добавили, что Портман «не сможет с чистой совестью принять участие в церемонии».

Натали Портман была объявлена лауреатом Genesis в ноябре. Она обещала направить полученное вознаграждение в размере миллиона евро на благотворительность.

Администрация премии принесла извинения за то, что церемония не состоится. Руководство также заявило, что уважает право Портман не соглашаться с политикой властей Израиля.

В конце марта стало известно, что израильские солдаты расстреляли палестинцев в секторе Газа. Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля, все погибшие — мужчины от 18 до 30 лет, двое из них опознаны как боевики ХАМАС.

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