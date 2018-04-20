Школьники выпили найденную в заброшенном доме жидкость и попали в реанимацию

В Тыве школьники забрались в заброшенный дом, нашли там бутылку со спиртосодержащей жидкостью и выпили ее содержимое. Девять подростков госпитализировали с отравлением: четверых отправили в токсикологическое отделение, остальных — в реанимацию, сообщают «ВЕСТИ-Новосибирск».

«Представленный на исследования образец жидкости по проверенным физико-химическим показателям является этиленгликолем», — сказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя республиканского управления Следственного комитета Татьяна Белокопытова.

Предположительно, в бутылке был тосол. Следователи выясняют происхождение жидкости.

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