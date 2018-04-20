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Выпрыгнувшего из горящей «Зимней вишни» мальчика выписали из больницы

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11-летний мальчик, выпрыгнувший из окна четвертого этажа торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове при попытке убежать от пожара, выписался из больницы. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель Областной детской клинической больницы.

«Мальчик сегодня выписан на домашний режим реабилитации. Его состояние хорошее — он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации», — рассказал он.

У юного пациента при поступлении диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.

При пожаре мальчик потерял обоих родителей и младшую сестру. Его опекуном станет бабушка.

25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором из-за халатности должностных лиц и множества нарушений противопожарных норм, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправная проводка, по другой — поджог. По факту произошедшего расследуется несколько уголовных дел, арестованы семь человек.

Столько большое число жертв связано с тем, что во время пожара пути эвакуации были отрезаны из-за токсичных веществ в воздухе. При этом на самостоятельную эвакуацию с четвертого этажа у людей было не более пяти минут. Посетители могли выйти из здания в два раза быстрее, если бы там работали сигнализация, системы оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения и эвакуационные выходы.

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