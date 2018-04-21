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Одноразовые мангалы предложили запретить

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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой рассмотреть возможность ограничить производство и продажу одноразовых мангалов, сообщает РИА Новости.

В своем письме Милонов указал, что за лето россияне покупают столько одноразовых жаровен, что могли бы на эти деньги приобрести одну качественную и многоразовую. Он отметил, что недорогие мангалы загрязняют окружающую среду.

«После каждых выходных или праздников мы все наблюдаем странную картину — близлежащие островки природы вблизи городов напоминают склады вторчермета и завалены ржавыми гниющими дешевыми мангалами. Из-за безответственного отношения производителей мангалов и из-за низкой экологической культуры части сограждан мы фактически убиваем природу вблизи городов», — говорится в документе.

По мнению депутата, такая ограничительная мера позволит повысить экологическое самосознание населения и улучшить экологическую ситуацию в стране. В разговоре с «Комсомольской правдой» Милонов уточнил, что в настоящее время «сознание наших граждан пока не позволяет им приобретать» одноразовые мангалы и разумно их использовать.

«Купив этот одноразовый мангал, нажравшись пиваса, [отдыхающие] оставляют его прямо на берегу реки, озера, в лесу. Посмотрите — в местах массового скопления людей с пониженной социальной ответственностью валяется куча этих мангалов. Паспорт при их покупке не спросишь, да там и не написано — свинья человек или нормальный», — добавил он.

В середине апреля спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что на ликвидацию экологического ущерба от свалок по всей России требуется триллион рублей — столько суммарно было выделено из федерального бюджета в 2018 году на образование и здравоохранение.

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