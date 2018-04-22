Болельщики «Барселоны» освистали гимн Испании в присутствии короля

@RadioMARCA / Twitter

Болельщики каталонской «Барселоны» освистали гимн Испании перед началом финального матча Кубка страны с «Севильей». Видео появилось в Twitter-аккаунте Radio MARCA.

Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, на арене присутствовал король Испании Филипп VI. Поклонники «Севильи» гимна не освистывали.

21 апреля «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 5:0 и в 30-й раз выиграла Кубок Испании. В составе каталонцев отличились Лионель Месси, Андреас Иньеста, Филиппе Коутиньо и Луис Суарес, оформивший дубль.

В октябре прошлого года в Каталонии прошел референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших выступили за независимость региона. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, пострадали сотни человек. Позднее Конституционный суд Испании отменил декларацию парламента Каталонии о провозглашении независимости региона.

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