Дзюба лишил «Зенит» победы

Артем Дзюба, арендованный у «Зенита» тульским «Арсеналом», отметился в очном противостоянии команд голевой передачей и мячом в ворота своего клуба. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гол россиянина позволил тульскому клубу сыграть с «Зенитом» вничью 3:3. Форвард оказался быстрее соперников в штрафной и сравнял счет в матче на 88-й минуте. Также пас Дзюбы на Игоря Горбатенко позволил тулякам открыть счет уже на 3-й минуте матча.

На гол Горбатенко гости ответили на 36-й минуте — полузащитнику «Зенита» Леандро Паредесу удалось отправить мяч в ворота «Арсенала» прямым ударом с углового. В конце первого тайма гол полузащитника Сергея Ткачева вновь вывел «Арсенал» вперед. А во втором тайме дублем в ворота хозяев отметился полузащитник питерцев Далер Кузяев.

Согласно специальному пункту в договоре об аренде 29-летнего Дзюбы футболист мог принять участие против своей команды при уплате компенсации. 21 апреля стало известно, что сторонам удалось прийти к соглашению. Сумма, которую туляки заплатили за участие Дзюбы в матче, не разглашается. Также сообщалось о готовности нападающего самому заплатить за право играть против «Зенита».

После 27 туров Российской футбольной премьер-лиги, в активе «Зенита» 49 очков. Команда Роберто Манчини претендует на попадание в зону Лиги чемпионов, занимая третью строчку турнирной таблицы. «Арсенал» лишен турнирной мотивации. Команда идет на седьмом месте в лиге, имея в своем активе 36 очков.

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