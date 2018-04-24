Сообщивший о 300 погибших в кемеровском пожаре пранкер Вольнов нашел работу

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Евгений Вольнов

Украинский пранкер Евгений Вольнов, который пустил слух о сотнях погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», стал спикером сайта «Миротворец», специализирующегося на составлении реестра «врагов Украины». Об этом сообщается на сайте проекта.

Вольнов займет позицию официального спикера по отдельным вопросам (на общественных началах). «Мы долго искали специалиста, который подошел бы нам на эту должность, был эрудированным, обладал чувством юмора и такта, умел общаться с аудиторией», — рассказали авторы «Миротворца».

В задачи Вольнова будет входить «разъяснение общественности роли и назначения центра, популяризация использования информации, накопленной в его базах данных, в различных сферах деятельности».

«С начала российской агрессии активно включился в борьбу против российских захватчиков и их пропаганды на информационном фронте. Образован, умен. Ему присущи такие общечеловеческие качества, как доброта, скромность и отзывчивость», — говорится в справке центра о пранкере.

Вольнова считают виновным в распространении многочисленных слухов о 300 погибших при пожаре в Кемерове. По его словам, такие данные он привел, «учитывая анализ количества мест в кинозалах».

Свои действия блогер назвал «сатисфакцией» за гибель украинцев в Донбассе. Следственный комитет России (СКР) завел на Вольнова дело по статье о возбуждении ненависти и вражды, 28 марта блогера заочно арестовал Басманный суд Москвы. Украина отказалась выдавать пранкера России.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о поджоге, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Выяснилось также, что в торговом центре не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. По делу задержаны несколько человек, в том числе начальник пожарного звена, работавший в тот день, и сотрудники ТЦ.

20 апреля СКР назвал точное количество погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — 60 человек.

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