Сообщивший о 300 погибших в кемеровском пожаре пранкер Вольнов нашел работу

Украинский пранкер Евгений Вольнов, который пустил слух о сотнях погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», стал спикером сайта «Миротворец», специализирующегося на составлении реестра «врагов Украины». Об этом сообщается на сайте проекта.

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Вольнов займет позицию официального спикера по отдельным вопросам (на общественных началах). «Мы долго искали специалиста, который подошел бы нам на эту должность, был эрудированным, обладал чувством юмора и такта, умел общаться с аудиторией», — рассказали авторы «Миротворца».

В задачи Вольнова будет входить «разъяснение общественности роли и назначения центра, популяризация использования информации, накопленной в его базах данных, в различных сферах деятельности».

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«С начала российской агрессии активно включился в борьбу против российских захватчиков и их пропаганды на информационном фронте. Образован, умен. Ему присущи такие общечеловеческие качества, как доброта, скромность и отзывчивость», — говорится в справке центра о пранкере.

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Вольнова считают виновным в распространении многочисленных слухов о 300 погибших при пожаре в Кемерове. По его словам, такие данные он привел, «учитывая анализ количества мест в кинозалах».

Свои действия блогер назвал «сатисфакцией» за гибель украинцев в Донбассе. Следственный комитет России (СКР) завел на Вольнова дело по статье о возбуждении ненависти и вражды, 28 марта блогера заочно арестовал Басманный суд Москвы. Украина отказалась выдавать пранкера России.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о поджоге, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Выяснилось также, что в торговом центре не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. По делу задержаны несколько человек, в том числе начальник пожарного звена, работавший в тот день, и сотрудники ТЦ.

20 апреля СКР назвал точное количество погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — 60 человек.

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