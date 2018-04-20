Определено точное количество погибших в «Зимней вишне»

Следственный комитет России (СКР) назвал точное количество погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 20 апреля.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60», — говорится в сообщении.

Родственники жертв пожара опознали 23 погибших, личности еще 37 человек установила генетическая экспертиза.

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Ранее сообщалось, что в «Зимней вишне» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным мэрии Кемерова, пострадали 69 человек. В первые дни после пожара в СКР поступили заявления о пропаже 67 человек, позднее на сайте городской администрации появился уточненный список пропавших, где значилось 38 фамилий.

Кроме того, после пожара в сети начали появляться слухи о сотнях жертв. Одним из главных распространителей фейка оказался украинский пранкер Евгений Вольнов, который звонил в морги и госучреждения Кемерова и предупреждал о 300 трупах. СК рассматривает вопрос о привлечении его к ответственности.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о поджоге, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Выяснилось также, что в торговом центре не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. По делу задержаны несколько человек, в том числе начальник пожарного звена, работавший в тот день, и сотрудники ТЦ.

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