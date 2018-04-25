Philips выпустила мониторы для игры на консолях

Компания MMD объявила о выпуске 43-дюймового монитора с VA-панелью с разрешением 4K UHD (3840 на 2160 точек), предназначенного для игровых консолей. Модель 436M6VBPAB, которая станет первой в линейке игровых мониторов Philips Momentum, поступит в продажу в мае 2018 года по ориентировочной цене 55 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

436M6VBPAB является первым в мире монитором, который соответствует стандарту VESA DisplayHDR 1000 для жидкокристаллических дисплеев. Так, пиковая яркость монитора достигает 1000 канделов на м2, а 8-битная глубина цвета и FRC-технология (Frame Rate Сontrol) позволяют отобразить до 1,07 миллиарда цветов. В устройстве также применяется технология Quantum Dot, заключающаяся в использовании полупроводниковых кристаллов, которые излучают определенную длину волны (для красного, зеленого и синего цвета), для получения яркого изображения.

Монитор оснащен фоновой подсветкой Ambiglow, которая создает световой ореол вокруг панели, соответствующий изображению на экране. Режим Low Input Lag снижает время обработки сигнала от источника и вывода его на экран с 31 до 21 миллисекунды. Технология Adaptive Sync помогает избежать разрывов изображения, которые возникают из-за несогласованности частоты смены кадров в играх и частоты обновления дисплея. Время GtG-отклика (переключение серого цвета с 90-процентной до 10-процентной яркости) составляет четыре миллисекунды.

436M6VBPAB также оборудован динамиками мощностью 7 Ватт c поддержкой DTS Sound. Функция Multiview позволяет вывести на экран сигнал от двух источников одновременно. Подключать устройства можно будет через порты DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, HDMI 2.0 и USB-C.

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