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Фанаты «Ромы» угодили под арест за попытку убить болельщика ремнем

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Двое фанатов итальянской «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на убийство болельщика «Ливерпуля», который в данный момент находится в критическом состоянии. Об этом сообщает BBC News.

Фанаты итальянского клуба атаковали мужчину за десять минут до начала полуфинального матча Лиги чемпионов. Он получил удар ремнем по голове, после чего упал на землю. На место происшествия были вызваны полицейские. Болельщик «Ливерпуля» был доставлен в госпиталь.

Издание также отмечает, что перед началом встречи около 80 фанатов «Ромы» напали на болельщиков англичан. В руках итальянцев были ремни, один из них был вооружен молотком.

Встреча между «Ливерпулем» и «Ромой» прошла во вторник, 24 апреля, и завершилась победой англичан со счетом 5:2. Ответный матч состоится 2 мая в Риме.

4 апреля болельщики «Ливерпуля» атаковали автобус с игроками «Манчестер Сити» перед началом ответного матча 1/4 финала турнира. Они закидали его бутылками и банками и разбили окна.

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