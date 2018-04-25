Следствие захотело освободить из СИЗО бывшего директора «Гоголь-центра»

Следственный комитет России (СКР) направил ходатайство в Басманный суд Москвы об освобождении бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО и его переводе под домашний арест. Об этом в среду, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Следствием с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста», — сказала она.

По словам Петренко, соответствующее ходатайство и обосновывающие его материалы направлены в Басманный суд Москвы.

«В Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР продолжается ознакомление Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и иных обвиняемых в хищении бюджетных денежных средств при реализации проекта "Платформа" с материалами уголовного дела», — напомнила официальный представитель СКР.

21 февраля стало известно, что суд временно освободил Серебренникова от домашнего ареста — его отпустили на похороны матери.

В настоящее время расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств завершено. Фигурантам, включая Серебренникова, предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Помимо него и Малобродского, по делу о хищениях бюджетных средств на реализацию проекта «Платформа» проходят ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Все они, за исключением Малобродского, находятся под домашним арестом.

Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа 2017 года.

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