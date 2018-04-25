На Урале девушки маршировали по снегу в юбках и балетках

Молодые участницы конкурса «Смотры строя и песни» в Екатеринбурге маршировали по заснеженной площади в балетках и коротких юбках, пишет Znak.com.

Представитель учредителя конкурса — проекта «Сыны и дочери Отечества» — Ольга Рогулина сообщила изданию, что в день проведения мероприятия пошел сильный снег, а другой площадки у организаторов не было. Детям предложили не участвовать в конкурсе или позже прислать видео своего выступления, но они отказались.

«На площадь вышли команды, которые приняли осознанное решение выступать вот так вот, и их руководители дали на это согласие. Мы не заставляли никого раздеваться. Мы говорили и ребятам, и руководителям выступать в теплой одежде. У нас ведь нет условия "раздеваться на улице" — у нас есть только критерий оценки, что у детей должна быть форма. Но в летней маршировать не обязательно», — сказала Рогулина.

Ранее в сообществе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» была опубликована фотография девушек в легкой одежде и обуви, марширующих во время снегопада. Рядом стояли тепло одетые военные и зрители в пуховиках и шапках.

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