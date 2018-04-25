WADA оспорит вердикт суда в пользу россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило готовность оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал по допинговым обвинениям олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова и частично снял санкции с бобслеиста Александра Зубкова. Об этом сообщает ТАСС.

«Решения CAS в настоящее время детально рассматриваются WADA, так как они по понятным причинам могли вызвать некоторое разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает решение МОК взвешенно проанализировать все 28 решений и рассмотреть все варианты дальнейших действий, включая обращение в Федеральный суд Швейцарии», — заявили в агентстве.

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23 апреля CAS опубликовал мотивировочную часть на апелляции Легкова и Зубкова. В первом случае было доказано, что спортсмен не нарушал антидопинговые правила во время Игр-2014. Второму было частично отказано в апелляции из-за аномального содержания соли в крови.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Суд также подтвердил, что еще 11 спортсменов были признаны виновными, однако заменил пожизненное отстранение на запрет на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.

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