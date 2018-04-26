Российские дипломаты призвали лидеров протестов в Армении к порядку

Российские дипломаты провели встречу с лидерами оппозиции Армении. Об этом говорится в сообщении посольства России в Ереване, опубликованном в Facebook.

«25 апреля 2018 года в Посольстве Российской Федерации в Республике Армения прошла встреча с оппозиционными депутатами Национального Собрания Н.В.Пашиняном и А.С.Мирзояном, а также пресс-секретарем партии «Гражданский договор» Т.Авиняном. Российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами, подчеркнула, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Республики Армения. Была выражена надежда на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло», — отмечается в заявлении.

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25 апреля лидер протестного движения, руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что оппозиция требует «полной и безоговорочной капитуляции» правящей в стране Республиканской партии. Накануне он сообщил, что протесты в стране продолжатся даже после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Он подчеркнул, что новым премьером должен стать человек не из Республиканской партии, и заявил о намерении возглавить правительство.

Саргсян, с 2008 по 2018 год занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после 10 дней массовых протестов против его назначения. Он был избран на свой пост 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.

Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.

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