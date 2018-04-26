У США появился новый госсекретарь

Сенат Конгресса США утвердил в четверг, 26 апреля, кандидатуру бывшего главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря. Об этом сообщает Reuters.

За его назначение проголосовало большинство из 100 сенаторов. Как отмечает агентство, в его пользу высказались 57 законодателя, против — 42, один отсутствовал. После утверждения полным составом Помпео останется принять присягу, затем он сможет приступать к работе в новой должности.

Ранее кандидатуру бывшего главы ЦРУ с крайне небольшим перевесом одобрил комитет сената по иностранным делам. Это произошло со второй попытки.

В настоящее время Помпео курирует переговоры Вашингтона и Пхеньяна о подготовке встречи между руководителями двух государств.

Об отставке Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента президент США Дональд Трамп объявил 13 марта. СМИ сообщали, что она связана с разногласиями во мнениях, в особенности по вопросу урегулирования северокорейской проблемы. В частности, госсекретарь всегда настаивал на диалоге с Пхеньяном, в то время как американский лидер собирался продолжать оказывать на Северную Корею максимальное давление. Из-за этого президент США опасался, что глава американской дипломатии очень хочет пойти на уступки КНДР.

По задумке главы государства, пост главы разведывательной организации впервые займет женщина — Джина Хэспел. До этого она была первым заместителем директора ЦРУ.

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