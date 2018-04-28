Путин поддержал идею объявить 2019 год Годом театра

2019 год будет объявлен в России Годом театра, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Союза театральных деятелей, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 28 апреля.

В ходе встречи глава союза высказал пожелание сделать 2019-й театральным годом.

«Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра», — ответил Путин.

28 апреле в Стамбуле прошло второе заседание совместной рабочей группы по подготовке «перекрестного» Года культуры и туризма России и Турции — 2019. Председателями заседания стали министр культуры России Владимир Мединский и министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

6 декабря Владимир Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера. Спустя два месяца глава государства подписал закон, регулирующий волонтерскую деятельность в стране.