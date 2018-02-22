Волонтеров призвали уберечь от бюрократии

В Год волонтера для добровольческого движения в России необходимо создать все условия, но его ни в коем случае нельзя «забюрокрачивать», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в ходе первого заседания оргкомитета Года волонтера. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 22 февраля.

«Самая главная ценность и уникальность волонтерства заключается в том, что оно двигается не сверху вниз, а снизу вверх. Это инициатива людей, у которых горят глаза, болит душа за самые разные направления нашей общественной жизни. И они это делают не по приказу, не по инструкции, не по должностным обязанностям и не из надежды на вознаграждение, а по зову души. Это самое важное, и надо это не потерять», — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что заседания и должностные инструкции — это хорошо, но работу необходимо выстраивать в первую очередь на инициативах самих волонтеров. В задачи оргкомитета входит поддержка работы уже существующих волонтерских проектов и привлечение в добровольческое движение новых людей, пояснил он.

Кириенко также заметил, что в этом году у волонтеров появилось новое направление — помощь Центральной избирательной комиссии во время выборов. «Раньше волонтеры не участвовали никогда в работе ЦИК. Эта идея очень благородная, потому что, несмотря на огромный объем работы, который был проделан по оснащению избирательных участков пандусами, переносу их на первые этажи, все равно мы понимаем, что не везде эта работа доделана. Да и погодные условия в марте таковы, что даже при наличии пандуса не всегда пожилым людям или людям с ограниченными возможностями удобно пользоваться этим», — отметил он.

6 декабря президент России Владимир Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера. Спустя два месяца глава государства подписал закон, регулирующий волонтерскую деятельность в стране.

