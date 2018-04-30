ЦРУ провалило операцию с побегом сдавшего Бен Ладена врача

Американские спецслужбы пытались освободить из пакистанской тюрьмы врача Шакила Африди, который помог США уничтожить лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена. Однако побег не удался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два информированных источника.

По словам собеседников агентства, планы американцев нарушило Управление межведомственной разведки Пакистана (ISI). «Сдал сведения об операции информатор из местных, который одновременно работал и на ЦРУ и знал об этом плане», — рассказал источник. После этого Африди перевели из тюрьмы в Пешаваре в другое место.

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Однако, как заверили в Госдепе, Пакистан поручился за то, что врач здоров и с ним обращаются гуманно.

В 2011 году Африди действовал по заданию ЦРУ. Он смог получить телефон Абу Ахмеда аль-Кувейти, которому принадлежал дом, где скрывался бен Ладен. Эту информацию он передал американским спецслужбам.

На родине врача приговорили к 33 годам тюрьмы. Позднее срок сократили на 10 лет.

Усама бен Ладен — лидер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.

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