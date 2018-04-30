Липецкие рабочие постеснялись при людях укладывать асфальт после дождя

Видео: Евгений Кияшко / YouTube

Очевидцы сняли на видео ямочный ремонт дороги в Липецке, который проводился сразу после дождя. На кадрах видно, как рабочие засыпают выбоину, наполненную водой, асфальтовой массой, затем появляется, вероятно, начальник и произносит: «Влад сказал не ложить *** — люди смотрят». Ролик опубликован на YouTube (он содержит много бранной речи, поэтому мы удалили звук).

«По традиции, как только прошел хороший дождь и лужи наполнились водой, липецкие службы занялись ямочным "ремонтом" асфальта. Внаглую, на глазах у кучи людей, абсолютно ничего не боясь», — отметил автор видео.

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