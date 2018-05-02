Полмиллиона британок по ошибке забыли обследовать на рак

Компьютерная ошибка привела к тому, что почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Из-за произошедшего от заболевания, вероятно, умерли до 270 человек, передает The Telegraph.

Национальная служба здравоохранения раз в три года проверяет всех жительниц страны в возрасте от 50 до 70 лет. Приглашение на прохождение обследования должно отправляться им автоматически.

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Как выяснилось, с 2009 года из-за ошибки в системе примерно 450 тысяч женщин в возрасте от 68 лет и старше не получили письма про маммографию. С тех пор 150 тысяч из них уже скончались, многие — от других болезней.

Министр здравоохранения Джереми Хант объявил о проведении независимого расследования произошедшего.

Осенью 2017 года сообщалось, что в Великобритании в дневном эфире впервые покажут женский сосок в рамках кампании по информированию о раке молочной железы. Разрешение на демонстрацию получила благотворительная организация CoppaFeel!.

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