Израиль оценил шансы войти в Совбез ООН и отозвал свою кандидатуру

Израиль отозвал свою кандидатуру на место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2019-2020 годы. Об этом агентству Reuters рассказал источник во Всемирной организации.

Собеседник агентства пояснил, что власти страны приняли такое решение из-за низких шансов войти в состав непостоянных членов Совбеза — помимо Израиля, от группы западноевропейских и других стран на два кресла претендуют Бельгия и Германия. Выборы пройдут в Генеральной Ассамблее ООН в следующем месяце.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран, из которых пять (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) являются постоянными членами, еще по пять государств меняются каждый год.

23 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны.

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