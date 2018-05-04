Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет Алексей Кудрин, предложил создать «цифровых двойников» россиян, а также развивать у чиновников «цифровой менталитет». Эти и другие инициативы по трансформации системы госуправления содержатся в докладе «Государство как платформа».

Эксперты центра предложили при рождении ребенка передавать информацию о нем в так называемый океан данных и со временем пополнять его актуальной информацией. В результате россияне смогут автоматически получать целый ряд услуг: начисление материнского капитала, запись ребенка в детский сад, отправку документов по месту жительства, приглашение получить паспорт.

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Авторы доклада также указывают на необходимость развивать у чиновников «цифровой менталитет», отказываться от традиционных бумажных сервисов и переходить к культуре «государство для меня» (внедрение государством онлайн-сервисов, которые будут удовлетворять запросы граждан и бизнеса). Для этого система госуправления должна научиться работать как передовая IT-корпорация, отмечают эксперты.

«В результате сам государственный аппарат в идеале превратится в малочисленную и высокопрофессиональную службу, обеспечивающую наиболее сложные функции и профессионально работающую с автоматизированными системами», — говорится в докладе.

Идея «Государства как платформы» нуждается в координации и поддержке на самом высоком уровне, считают эксперты ЦСР. Так, предлагается создать Центр цифровой трансформации госуправления, которым должен руководить либо особый вице-премьер, либо министр.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в российском правительстве сообщила, что Кудрина могут назначить на высокий пост в правительстве или администрации президента, передав ему полномочия премьер-министра Дмитрия Медведева в сфере экономики.

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